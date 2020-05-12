Sinan Özen, kızı Neva için dua istedi

Bir süre önce ikiz babası olan Sinan Özen kızlarının bağırsak rahatsızlığı nedeniyle sevenlerinden dua istedi. Instagram hesabından bir video paylaşan sanatçı "Kızım için dualarınızı eksik etmeyin" mesajını paylaştı.

Sinan Özen (57) ile 4 yıl önce evlendiği kendisinden 26 yaş küçük Burcu Kartal’ın ikiz bebekleri oldu.

Sanatçının bu mutluluğu kızı Neva’nın rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü.

Oğluna Sanberk kızına da Neva ismini veren çift, kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince çok üzüldü. Minik Neva iki ameliyat geçirdi.





2016 yılında Almanya’da tanıştığı kendisinden 26 yaş küçük hayranı Burcu Kartal ile evlenen Özen, “Çok mutluyuz ama kızımız Neva’nın sağlık sorunları nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz. Bütün sevenlerimden kızım Neva için dua istiyorum. Allah ona sağlık versin, bize, kardeşine kavuştursun. Bu zor günlerde tek isteğimiz bu” dedi.