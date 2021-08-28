Magazin Sınav filmi nerede çekildi? Sınav filminin oyuncuları kimler, konusu ne?

Sınav filmi nerede çekildi? Sınav filminin oyuncuları kimler, konusu ne?

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Sınav filmi nerede çekildi? Sınav filminin oyuncuları kimler, konusu ne?

Sınav filmi yeniden televizyon ekranlarında seyircinin karşısına çıkıyor. Gençlerin içinde bulunduğu çıkmazı komik ve abartılı bir dille ekranlara taşıyan Sınav filminin konusu, oyuncuları ve çekildiği mekanlar da izleyiciler tarafından merak ediliyor…

28 Ağustos 2021, Cumartesi 17:16 Son Güncelleme:
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Sınav filmi, dünyaca ünlü aksiyon filmleri oyuncusu Jean-Claude Van Damme’ı Türk oyuncularla aynı projede yer aldığı tek film olma özelliği taşıyor. Peki, Sınav filmi nerede çekildi? Sınav filminin oyuncuları kimler, konusu ne? İşte film hakkında merak edilen tüm detaylar…

SINAV FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

2006 yapımı olan Sınav filmi, İstanbul Beykoz’da Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Denizcilik ve Meslek Lisesi’nde çekildi.

SINAV FİLMİ’NİN KONUSU NEDİR?

Lise son sınıf öğrencileri Sinan, Mert, Gamze, Uluç ve Kaan gelecek kaygısı, aile baskısı ve sınav depresyonundan bunalarak işi kökten çözmeye karar verir ve bir çete kurmaya karar verirler.

İlk olarak okuldaki sınav sorularını çalarlar ancak olaylar gittikçe büyür ve işin sonu ÖSS Soru Bankası’nı ele geçirmeye kadar gider. Ancak okul müdürü ve öğretmenleri de içine alan olan bu olay, okuldaki soruları çalmak kadar kolay olmayacaktır...

SINAV FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

  • İsmail Hacıoğlu,
  • Yağmur Atacan,
  • Rüya Önal,
  • Caner Özyurtlu,
  • Volkan Demirok
  • Jean-Claude Van Damme

 

 

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