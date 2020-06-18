İçişleri Bakanlığı, LGS ve YKS sınavının olacağı günlerde belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı olacağını duyurdu. Şehirler arası toplu ulaşım araçlarından bilet alanların kısıtlamaya dahil olup olmayacağı da netleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, LGS ve YKS'nin yapıldığı günlerde sınırlı bir sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat verdiğini açıkladı. 20 Haziran günü 09.00-15.00 saatleri arasında, 27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00, 28 Haziran Pazar 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Otobüs, uçak, tren bileti alanlar ne yapacak?

Şehirler arası toplu ulaşım araçlarından bilet almış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

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