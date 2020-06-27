Türkiye Sınav ipuçları bilbordlarda yerini aldı

Sınav ipuçları bilbordlarda yerini aldı

Türkiye

Sınav ipuçları bilbordlarda yerini aldı

YKS'ye girecek öğrenciler için Nevşehir Belediyesi sınav ipuçlarını kentteki bilbordlara astı.

27 Haziran 2020, Cumartesi 11:02 Son Güncelleme:
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Nevşehir Belediyesi, 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek ve milyonlarca öğrencinin geleceğini belirleyecek olan YKS öncesinde ilginç bir billboard çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla kentteki birçok farklı noktadaki billboardlara Matematik, Sosyal Bilimler, Kimya ve Türkçe dersleri için çeşitli konularda ipuçları asıldı.

Arı’nın öğrencilere başarı dileklerinin de yer aldığı billboardlar da Sosyal Bilimler için Eksen Hareketi, Matematik için Yarım Açı Formülleri, Kimya için Periyodik Cetvel ve Türkçe için Yazımı Karıştırılan Sözcükler konularında bilgiler yer aldı.


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