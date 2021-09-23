Sınav odaklı olmak öğrencileri üzüyor

Evde çocuklara günlerinin nasıl geçtiğini, derslerde neler işlediklerini sormak için can atan hatta ilk günden ödevleri olup olmadığını bile sormak için bekleyen aileler çoğu zaman aldıkları cevaplar karşısında büyük bir yıkıma uğrar. Hiç cevap alamadıkları zamanlarda da çocukları bir şeyler paylaşmaları için teşvik etmeye çalışırlar ama gözden kaçırdıkları bir nokta vardır. Aslında çocuklar da günlerini onlarla paylaşmak ister. Sadece ebeveynlerin ilgilendiği detaylar ile çocukların onlara anlatmak istedikleri birbirinden farklıdır.

Okul gibi günlük akışı içeren sohbetlerde çocuklara spesifik sorular sorarak bazen onları sorguya çekiyor gibi hissettirebiliyoruz. Özellikle ders ve ödev içeren konularda öğrenciler sorulara karşı oldukça alıngan ve tahammülsüz olabiliyor. Bunun yerine kendi günümüzü paylaşarak onun da gününü anlatması için bir ortam oluşturabilir ve aramızdaki paylaşımı arttırabiliriz. Ortaokula giden çocuklar yaklaşan lise sınavının da gerginliğiyle derslerine ve notlarına karşı aşırı koruyucu bir tavır sergileyebilir, siz velilerin ve öğretmenlerinin sadece sınav odaklı olmasından sıkça sitem edebilirler. Bu isyana karşılık verirken çocuklarımızın haklı oldukları yanları unutmamalı ve zaman zaman sınav dışında da konuşmaya, vakit geçirmeye ihtiyaçları olduğunu hatırlamalıyız.











