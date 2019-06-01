Sınav sonrası kitapçıklar yerlerde Antalya'nın Manavgat ilçesinde LGS'ye giren öğrenciler ve velileri sınavdan bir saat sonra kitapçıklarını almaya okula gittiklerinde gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Sınav kitapçıklarını kapı önünde gören öğrenci ve velileri bu durumdan şikayetçi oldu