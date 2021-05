Sınav stresini azaltacak öneriler

Sınav sabahı yatağından kalkarken o gün seni olumsuza çekebilecek duygu ve düşüncelerden koruyacak bir koruma kalkanının olduğunu hayalet. Bir gün önceden hazırlamış olduğun, sana iyi hissettiren rahat, havaya uygun kıyafetlerini giyip her zamanki gibi bir kahvaltı yapabilirsin. Günlük rutin beslenmenin dışına çıkmaman fayda olacaktır. Ancak o gün çok fazla yemek istemeyebilirsin ya da gece iyi uyuyamamış olabilirsin. Bir gün az uyumak ya da az yemek sınav performansını çok fazla etkilemez ama bu durumun sınav performansını etkilemesi fikri performansını gerçekten olumsuz etkiler. Bu nedenle rahatlamaya çalış.

KASLARINI VE ZIHNINI GEVŞET

Bilim insanları, kasların gerginliği ile stres-korku ilişkisine dair pek çok çalışma ortaya koydu. Bu çalışmalar bize gösteriyor ki kaslarımızı gevşek tuttuğumuzda stres ve korku deneyimimiz ciddi oranda azalıyor. Bu yüzden bedenini gözlemlemen, gergin-kasılmış bölgeleri fark edip derin ve yavaş nefeslerle o bölgeleri gevşetmen stresini azaltmana yardımcı olacak. Unutma ruh-beden-zihin bir bütündür ve mükemmel bir uyuma sahiptir.

SINAV ANINDA NE YAPMALISIN?

Sabah yataktan kalktığında hayal ettiğin koruma kalkanının sınavının da seni gereksiz tüm seslerden ve görsel çeldiricilerden koruduğunu düşün. Zihnini bir makine gibi kullanmaya çalış, sorular hakkında hiç yorum yapmadan zihnindeki bilgilere erişip cevabı bulabiliyorsan işaretle. Bulamadıysan bir makine gibi panik olmadan diğer soruya geç. Bu yöntem, soruları yanıtlarken zaman kaybı ve panik yaşamanı engeller. Sınav ve sorular hakkında arkadaşlarınla tartışmak ve konuşmak sınavın kalan bölümleri için kaygını artırabilir. Bu yüzden sınav aralarını mümkün olduğunca iletişim kurmadan zihnini dinlendirerek geçir. Sınav salonu stresli hissettiriyorsa gözlerini kapatıp kendini o an olmaktan keyif alacağın, güvenli ve huzurlu bir yerde hayal et.

O GÜNDE BIR MÜJDE SAKLI

Sınav günü için her ne kadar heyecanlı hissetsen de o gün her şey bitecek, sınav süreci geride kalacak. Sonuç ne olursa olsun elinden geleni yapmış her öğrenci kendisiyle gurur duymayı hak eder. Sınav sonrası rahatlığına ve her şeyin geride kaldığını deneyimlediğin o andaki sevince odaklanmak sınav gününe daha pozitif bakmana yardımcı olabilir.