Sınava giden genç kız maske takmadığı için 900 lira ceza yedi

Bursa'nın İznik ilçesinde genç kız YKS'ye gitmek içinden evinden çıktı. Kılıçaslan Caddesi'nde maske takmadan arkadaşıyla birlikte yürüyen genç kız polisi görünce maskeyi tekrar takmaya çalışsa da polisin dikkatinden kaçmadı.

30 dakika dil döktü

Genç kız ceza yazılacağını öğrenince yaklaşık 30 dakika polise dil döktü ama yine de ceza yemekten kurtulamadı. "Lütfen yazmayın" demesine rağmen ceza yemekten kurtulamayan genç kıza maske takmadığı için 900 lira ceza yazıldı.

Bu olayla birlikte İznik ilçesinde 2 gün içerisinde 50’ye yakın maske takmama cezası yazıldı.

İkinci oturum 10.15'te başladı

Üniversite adaylarının ter dökeceği ikinci oturum ise saat 10.15'te başladı. 180 dakika sürecek. Alan Yeterlilik Testleri (AYT), "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak. AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

YDT 15.45'te başlayacak

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak. Adayların sınav saatinden en az bir saat on beş dakika önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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