Yıllardır halk arasında sınavdan önce çikolata ve şeker yenilmesinin faydalı olduğu söylentisi dolaşıyor ve pek çok kişi sınavdan önce bu tarz yiyecekleri tüketiyor. Aslında bu yanlış bir tutum değil çünkü bitter çikolata sınavdan önce zihin açan besinler arasında yer alıyor. İşte sınavda zihin açan yiyeceklerin listesi…

SINAVDA ZİHİN AÇAN YİYECEKLER NELERDİR?

BİTTER ÇİKOLATA

Tadıyla damakları şenlendiren bitter çikolata zihin açıcı ve hafıza güçlendirici bir etkiye sahip. İçeriğindeki yüksek antioksidan oranı aynı zamanda konsantrasyon arttırıcı bir etki sağlıyor.

YUMURTA

Yumurtanın hafıza üzerindeki olumlu etkisi yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır. Bunun için yumurtayı düzenli olarak tüketmek gerekiyor. Sınavdan önce beslenme düzeninize yumurtayı dahil ettiğinizde bu etkisinden A,B,D ve B12 vitaminleri bulunduran yumurta zihin açan yiyecekler listesinde üst sıralarda yer alıyor.

ÇİLEK

En sevilen yaz meyvelerinden olan çilek, lezzetinin yanı sıra sınavdan önce zihin açma özelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Sınava hazırlanırken çilek tüketmek sınav sırasında konsantrasyonun sağlanmasına faydalı olacaktır.

KIRMIZI LAHANA

Kırmızı lahananın hafıza güçlendirici etkisi olduğu bilindiği için sınavdan önce tüketilmesi faydalı yiyecekler arasında yer alıyor. Kırmızı lahana sınav öncesi tüketilecek besinler arasında yer alıyor. Kırmızı lahanayı sınavdan önce salatalarda bol bol tüketebilirsiniz.

ZERDEÇAL

Zerdeçalda bulunan kurkumin ile beyin geliştirici etkisi oldukça faydalı bir yiyecek türü. Alzheimer hastalığının önlenmesinde de yararları görülen zerdeçalı sınavdan önce tükettiğinizde zihin açıcı özelliğini görebilirsiniz.

TAHILLAR

Günlük hayatta sık tüketilen tahıllar vitamin ve mineral deposu olmasının yanı sıra beyin gelişimi için faydalı ve konsantrasyon eksikliğine de iyi geliyor.

KURU YEMİŞLER

Badem, fındık, fıstık ve ceviz gibi birçok kuru yemiş ruh hali üzerinde olumlu etkilere sahipken aynı zamanda zihin açıcı olmaları nedeniyle tercih edilmelidir. İçeriğinde bol miktarda mineral, vitamin ve protein bulunan kuru yemişleri sınava hazırlanırken bol bol tüketmelisiniz.

YAĞLI BALIKLAR

Ton balığı ve karides gibi yağlı balıklar zihin açıcı özelliklere sahiptir. Sınav öncesi tüketmekte fayda olan yağlı balıkları haftada bir defa tüketmelisiniz.

SU

Sınav sırasında parlak bir zihin istiyorsanız su tüketiminize mutlaka dikkat etmelisiniz. Vücut susuz kaldığında beyin kortizol hormonu salgılar ve bu da hafıza zorluğuna neden olabilir.

ISPANAK

Ispanak sağlıklı bir vücut için gerekli yiyecekler arasında olmasının yanı sıra sınavda zihin açacak yiyecekler listesinde de yer almaktadır. Sınava hazırlık sürecinde ıspanağın sofralardan eksik edilmemesi tavsiye ediliyor.

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