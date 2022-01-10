Sınavı geçene 10 bin lira maaş! Başvuru için...

Yerli ve Milli İnsansız Hava Araçları’nın (İHA) savunma sanayiinde elde ettiği üstün başarılar, vatandaşın bu alana ilgisini her geçen gün artırıyor. Gerek hobi amaçlı gerekse düğün, fuar, spor etkinlikleri, tarım, inşaat, enerji, madencilik, telekom gibi pekçok iş kolunda kullanılan ve ‘drone’ olarak da adlandırılan bu araçların dünya pazarındaki hacmi 30 milyar dolara, Türkiye’deki hacmi ise 50 milyon dolara yaklaştı. En önemli kısım ise ağırlığı 500 gramdan fazla olan bu tür araçları satanların, alanların, üretenlerin ve ithal edenlerin Sivil Havacılık’a kayıt ettirmesi gerektiği.

SAYI HER GÜN KATLANIYOR

Kayıt işlemi, hem Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün iha.shgm.gov.tr adresinden hem de e-Devlet’ten gerçekleştiriliyor. Kayıt ile birlikle bu cihazları uçurabilmek için de İHA pilotluk belgesi (drone ehliyeti) alınması gerekiyor. Normalde 480 TL olan bu Amatör Pilot Sertifikası, ücretsiz olarak verilmeye başlandı. Bunun için önce iha.shgm.gov. tr’ye girip kayıt oluşturmak gerekiyor. Hemen ardından hem telefon hem de email adresinizi gelen kod ile onaylatıyorsunuz. Bu onay aşamasından sonra çıkıp tekrar şifrenizle giriş yapıyorsunuz. Daha sonra İHA Pilot Kayıt Başvurusu’ndan İHA-1 Sportif/Amatör lisans tipini seçip 20 soruluk online sınava giriyorsunuz. Başarılı olursanız lisansınıza hemen kavuşuyorsunuz. Geçen yılın eylül ayı itibarıyla İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı 567 bin 65’e çıktı. Bu yıl sayının ikiye katlanması öngörülüyor.

4 ÇEŞİT ARAÇ VAR

İHA’lar yani dronelar 4 gruba ayrılıyor. Bunlar; ağırlığı 500 gram ile 4 kilogram arasında olan ‘İHA 0’, ağırlığı 4 kilogram ile 25 kilogram arasında olanlar ‘İHA 1’, ağırlığı 25 kilogram ile 150 kilogram arası olanlar ‘İHA 2’, 150 kilogram ve üzeri ağırlıkta olanlar ise ‘İHA 3’ olarak adlandırılıyor. İHA 0 için 12 yaş şartı, İHA 1 için 15 yaş sınırı bulunuyor. Diğer cihazları kullanmak için 18 yaşını doldurmuş olmak ve adli sicil kaydının temiz olması gerekiyor. İnsansız Hava Araçları’nı izinsiz uçuranlar için de 1.803 lira ile 18 bin 25 lira arasında ceza kesiliyor.

EN GÖZDE MESLEK

Dijital dönüşümün akılalmaz bir şekilde yaşandığı bu süreçte ‘drone pilotluğu’ da en gözde meslekler arasında yerini aldı. Elektrik direklerinin kontrolünde bile kullanılan bu cihazların sayısı arttıkça pilotlara olan ihtiyaç da çoğalıyor. Halihazırda bir İHA pilotunun maaşı 5 bin ile 10 bin TL arasında değişiyor. Drone’u olmayan binlerce kişi ehliyeti almış durumda. Bunlar arasında kadınlar da büyük yer tutuyor. Pilotluk eğitimleri ise ortalama 36 saat sürüyor. Bu eğitimleri veren kuruluşların listesine de yine Sivil Havacılık’ın internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Son dönemde teknoloji hızla geliştirilen bazı yeni nesil drone’ları sizler için derledik:

DJI MAVIC AIR

2 570 gram ağırlığındaki 84 derecelik görüş açısına sahip bu cihazın 34 dakika uçuş süresi var. Saatte 68 KM hız yapabilen cihaz, 48 MP çözünürlükte fotoğraf ve 4K video çekebiliyor. Havada asılı kalabilen, engelden kaçabilen, takip yapabilen cihaz, katlanabilir tasarımıyla da öne çıkıyor. Fiyatı 20 bin TL.

AUTEL EVO 2 750

gram ağırlığındaki bu cihaz ise 8K görüntü kalitesinde video, 48 MP de fotoğraf çekebiliyor. 360 derece 12 yönlü engel tanıma sensörüyle gelen cihazın 40 dakika uçuş süresi var. Otomatik rota takibi yapabilen GPS’li ve SD kart özellikli bu cihazın da fiyatı 20 bin TL olarak belirlendi.

HUBSAN ZINO PRO PLUS

8 kilometre uçuş menzili ve 43 dakika uçuş süresi olan drone, 4K 30FPS görüntü kalitesiyle donatıldı. 800 gramlık aracın tek yönlü engel sensörü ve rüzgara karşı dayanıklı özel bir koruyucusu var. Değiştirilebilir lensiyle dikkat çeken bu cihazın fiyatı ise 5 bin 499 TL.

V-COPTR FALCON

Tam 50 dakikalık uçus süresi ve 7 kilometrelik menzille gelen cihaz, 4K 60 FPS (saniyelik görüntü sayısı) görüntü sunuyor. 760 gram apırlığındaki dron katlanabilir yapısıyla da öne çıkıyor. 8 GB dahili depolama kapasitesi SD kart ile 256 GB’a kadar çıkarılabiliyor. 3 yönlü engel sensörlü cihazın fiyatı 24 bin 999 TL.

RAVEN BASE

6.5 kilogram ağırlığındaki bu araç, 4 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. 3 bin metre irtifa, 40 dakika kesintisiz uçuş imkanı sunan drone, hem endüstriel çalışmalar hem de arama ve kurtarma ekipleri için ideal. 30X optik yakınlaştırma, termal görüntüleme ve 3 boyutlu modelleme yapabilen cihazın kanatları da içe katlanabiliyor. Fiyatı 102 bin TL.