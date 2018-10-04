Sınavsız ’İkinci Üniversite’ için son fırsat Anadolu Üniversitesi’nin yükseköğretim kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olan ya da okumaya devam eden öğrenciler için açtığı sınavsız ’İkinci Üniversite’ kayıtları yarın sona eriyor.