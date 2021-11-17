Sincan Belediyesi de festivalde yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarıyla açılışı yapılan festivalde Sincan Belediyesi gençlere yönelik yürüttüğü proje ile ödül aldı.

Türkiye’nin 81 ilinden belediyeler ve gençlerin katıldığı “Tam Bana Göre Festival”i Millet Bahçesi’nde 21 Kasım’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Festivalde Sincan Belediyesi de yerini aldı. A56 numaralı stantta yer alan Sincan Belediyesi gençlerle buluşuyor. Okçuluktan Matematik müzesine, Dijital dönüşüm Akademisinden Sibersin projesine kadar gençlere yönelik birçok hizmet tanıtılıyor. Festival atölyeler, yarışmalar ve ödüllerle dolu dolu geçiyor.

Sincan Belediyesi Festivalde Gençlere Yönelik Projesiyle Ödüle layık görüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarıyla açılışı yapılan festivalde Sincan Belediyesi gençlere yönelik projesi “SİBERSİN” ile ödül aldı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Siber güvenlik konusu, devlet sırlarından kişisel verilere kadar hayatın her alanında karşımıza çıkıyor. Ülkemizin bu alanda güç kazanmasını ve ilerleyen yıllarda ihtiyaç duyulacak olan beyin gücünü, bugünden yetiştirmeyi hedefleyen Sincan Belediyesi Sibersin projesi ile gençlere yeni bir kapı açıyor. Genç nüfusun fazla olduğu ülkemizde; siber güvenlik alanında istihdam edilecek gençler yetiştirmek, turnuvalar sayesinde gençlerimize yeni fırsatlar yaratmak ve onları yetenek avcılarıyla buluşturarak kariyerleri için doğru başlangıçlar yapmalarını sağlamak amaçlanıyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Artık dijital saldırılar bizim en mahrem bilgilerimizi tehdit eder hale geldi. Bu anlamda siber güvenlik çok kıymetli. Bu proje kapsamında dijital mahremiyeti koruyan, siber güvenlik konusunda bir duvar ören bir sistem geliştiriyoruz. Bu projemizde gençlerimizle ilerlemeyi amaçlıyoruz.” açıklamasında bulundu.

“Muhteşem Bir Organizasyon Gençleri Bekliyor.”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan gençlere yönelik projeleri anlattı, gençleri festivale davet etti.

“Burada kültürden sanata, spordan dijital etkinliklere kadar her alanda; konserinden paneline, söyleşisinden kitap fuarına kadar birçok faaliyetin olduğu muhteşem bir organizasyon gençleri bekliyor.”

Başkan Ercan, “Sincan’ı kültür, sanat ve sporun merkezi haline getireceğiz dedik. Bu anlamda ciddi yatırımlarımız oldu ve devam ediyor. Okçuluk alanı, millet kıraathanemiz, fuar merkezi, spor salonları, Tekno-motor kampüsümüz, Dönüşüm Akademisi, sıfır atık eğitim kampüsü gibi gençlerimizin içinde yer alacağı kültür-sanat faaliyetleri sunuyoruz; bir taraftan da geleceğin dünyasını kurgulamak üzere daha bilinçli, çevreye ve sokak hayvanlarına hassas bir nesil yetiştirme çabası içerisindeyiz.” değerlendirmesinde bulundu.

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