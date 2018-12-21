Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı: Yaralılar var

Ankara Sincan Çocuk Kapalı Cezaevinde akşam saatlerinde olay çıktı. 7 çocuk ve 14 infaz memuru yaralandı.

Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

Bugün (21.12.2018) akşam saatlerinde Sincan çocuk kapalı ceza infaz kurumunda tutuklu olarak bulunan çocuklar arasında yaşanan tartışmaya görevli infaz koruma memurlarının müdahalesi sırasında 7 çocuk ile 14 infaz koruma memuru hafif şekilde yaralanmıştır.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralanan çocukların tedavileri cezaevi içerisinde sağlık memurlarınca yapılmış olup hastaneye herhangi bir çocuğun sevkine gerek duyulmamıştır. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.



