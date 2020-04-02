Doğa Sincap yavrularına orman işçileri sahip çıktı

Sincap yavrularına orman işçileri sahip çıktı

Doğa

Sincap yavrularına orman işçileri sahip çıktı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde ormanlık alanda kesim yapan orman işçileri, sincap yavrularını buldu. Yavruları gözetim altına alan ekipler, ardından Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekiplerine sincap yavrularını teslim etti.

02 Nisan 2020, Perşembe 13:22 Son Güncelleme:
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Ormanlık alanda kesim yapan orman işçileri, işaretlenen bir ağacı kesti. Ağacın gövdesinde korkmuş bir şekilde 6 adet sincap yavrusu buldu. Orman işçilerinin fark ederek bulduğu sincap yavruları, Kastamonu’dan çağrılan Doğa Koruma ve Milli Park Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bakımları tamamlanınca doğaya salınacak

Sincap yavrularını alan ekipler, ardından Kastamonu’ya geldi. Sincap yavrularının, Kastamonu’da Veteriner Hekim kontrolünde bakım süreleri tamamlandığında doğaya tekrar salınacak

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