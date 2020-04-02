Sincap yavrularına orman işçileri sahip çıktı

Ormanlık alanda kesim yapan orman işçileri, işaretlenen bir ağacı kesti. Ağacın gövdesinde korkmuş bir şekilde 6 adet sincap yavrusu buldu. Orman işçilerinin fark ederek bulduğu sincap yavruları, Kastamonu’dan çağrılan Doğa Koruma ve Milli Park Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bakımları tamamlanınca doğaya salınacak

Sincap yavrularını alan ekipler, ardından Kastamonu’ya geldi. Sincap yavrularının, Kastamonu’da Veteriner Hekim kontrolünde bakım süreleri tamamlandığında doğaya tekrar salınacak