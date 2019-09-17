1990 yılında Nothing Compares 2U adlı şarkısıyla zirveye çıkan Sinead O'Connor, Piers Morgan ve Susanna Reid'ın suduğu Good Morning America (Günaydın Amerika) adlı programa konuk oldu. O'Connor, geçmiş yıllardan söz ederken ünlü şarkıcı Nothing Compares 2U adlı şarkıyı da yazan Prince'in çevresindekilere şiddet uyguladığını da ileri sürdü. O'Connor, Prince'in uyuşturucu etkisi altındayken kendisini dövmeye çalıştığını da ileri sürdü.

Sinead O'Connor "Korkunç bir deneyimdi. Bir gece beni evine çağırdı ve ben de çıldırmış gibi tek başıma gittim. Benim kendi koruması altına girmemi istiyordu. Sonra yukarı çıktı ve bir yastıkta birlikte geldi. Yastığın içinde sert bir şeyler vardı. Onun evinden koşarak kaçtım ve bir ağacın arkasına saklandım" diye konuştu.

Sinead O'Connor sözlerini şöyle sürdürdü: "Sabahın beşinde Malibu'da otoyolda karşılaştık. Ona tükürdüm ve o da beni yumruklamaya çalıştı. Sonra da kaçabilmek için babamın bana böyle durumlarda yapmamı söylediği gibi tanımadığım birilerinin kapı zilini çaldım."

Sinead O'Connor; Prince'in yanında çalışanlara da şiddet uyguladığını ileri sürdü. Prince'in, grubundan bir kızın kaburgasını kırdığını da ileri sürdü.

Sinead O'Connor, geçen yıl Twitter hesabından Müslüman olduğunu ve Shuhada Sadaqat adını aldığını duyurmuştu. Sinead O'Connor'ı şöhrete ulaştıran Nothing Compares 2U adlı şarkıyı da yazan müzisyen Prince 2016 yılında hayatını kaybetmişti.