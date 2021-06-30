Sinek kovucu dekoratif mum tarifi
Yaz aylarında ev ortamında ve özellikle balkon bahçe gibi açık havada bizi rahatsız eden sinekler oldukça sinir bozucudur. Açık hava da üzerinize sinek kovucu sıkmaktan çok daha organik bir yöntemle sinekleri çevrenizden uzak tutabilirsiniz. İşte kendin yap dekoratif sinekkovucu mum tarifi
30 Haziran 2021, Çarşamba 16:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Yaz geldi ve beraberinde ısıran ve kaşındıran böcekler de geliyor. Kendin yap kimyasal içermeyen bu mumların böcekleri savuşturmak için harika bir iş çıkardığını söylenebilir. Onları sadece birkaç dakika içinde hazırlayabilir ve taze malzemeleri yenilemek için biraz çaba sarf ederek böcekleri uzak tutmak için yaz boyunca kullanabilirsiniz. İşte simplemost'ta yayınlanan kendin yap böcek sinek kovucu mum tarifi
Evde kendi kendinize sinek kovucu mum yapmanın farklı yolları var. İşte dekoratif görünen kendin yap sinekkovucu mum tarifi
İhtiyaç duyulan malzemeler
- 2 kavanoz
- Uçucu yağlar (sedir ağacı, lavanta, limon ve hırsızları öneriyoruz)
- 1 limon, dilimlenmiş
- 1 kireç, dilimlenmiş
- 4 dal taze biberiye
- Yüzen çay lambaları
- Su
Yapılışı
1. Limonları ve limonları dilimleyin ve bir kenara koyun.
2. Her kavanoza iki dal biberiye koyun.
3. Her bir kavanozu 3/4 oranında suyla doldurun .
4. Her kavanoza 10 damla olacak şekilde seçtiğiniz uçucu yağları ekleyin ve hafifçe döndürün.
5. Her kavanoza 1-2 dilim limon ve misket limonu koyun.
6. Seviyeyi neredeyse tamamen doldurmak için gerekirse daha fazla su ekleyin.
7. Üstüne yüzen bir çay ışık mumu yerleştirin.
8. Dışarıyı ve ışığı ayarlayın.
9. İkliminize bağlı olarak 2 ila 3 gün sonra meyve ve sıvıyı kavanoza atın; kavanozları durulayın ve gerektiği kadar taze başlayın.