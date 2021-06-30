Sinek kovucu dekoratif mum tarifi

Yaz geldi ve beraberinde ısıran ve kaşındıran böcekler de geliyor. Kendin yap kimyasal içermeyen bu mumların böcekleri savuşturmak için harika bir iş çıkardığını söylenebilir. Onları sadece birkaç dakika içinde hazırlayabilir ve taze malzemeleri yenilemek için biraz çaba sarf ederek böcekleri uzak tutmak için yaz boyunca kullanabilirsiniz. İşte simplemost'ta yayınlanan kendin yap böcek sinek kovucu mum tarifi

EVDE SİNEK KOVUCU MUM YAPIMI

Evde kendi kendinize sinek kovucu mum yapmanın farklı yolları var. İşte dekoratif görünen kendin yap sinekkovucu mum tarifi

İhtiyaç duyulan malzemeler

2 kavanoz

Uçucu yağlar (sedir ağacı, lavanta, limon ve hırsızları öneriyoruz)

1 limon, dilimlenmiş

1 kireç, dilimlenmiş

4 dal taze biberiye

Yüzen çay lambaları

Su

Yapılışı

1. Limonları ve limonları dilimleyin ve bir kenara koyun.

2. Her kavanoza iki dal biberiye koyun.

3. Her bir kavanozu 3/4 oranında suyla doldurun .

4. Her kavanoza 10 damla olacak şekilde seçtiğiniz uçucu yağları ekleyin ve hafifçe döndürün.

5. Her kavanoza 1-2 dilim limon ve misket limonu koyun.

6. Seviyeyi neredeyse tamamen doldurmak için gerekirse daha fazla su ekleyin.

7. Üstüne yüzen bir çay ışık mumu yerleştirin.

8. Dışarıyı ve ışığı ayarlayın.

9. İkliminize bağlı olarak 2 ila 3 gün sonra meyve ve sıvıyı kavanoza atın; kavanozları durulayın ve gerektiği kadar taze başlayın.







