Sinem Güven: Artık evlenmeyi düşünmüyorum

1995 Miss Turkey Güzeli Sinem Güven 2005’te evlendiği, kızı Defne’nin babası Murat Ersönmez’den 2015’te boşanmıştı. 2016’da Semih Yalman ile flört etmişti. 2017’de arkadaşlığı yıllar öncesine dayanan Berent Akdemir ile aşk yaşamaya başlamıştı. Eski kraliçe önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Berent Akdemir’e dair sorulara “İlişkimiz çok keyifli bir şekilde yoluna devam ediyor. Ancak büyük konuşmamakla birlikte evliliği düşünmüyorum” yanıtını verdi.

İki yıl önce kansere yakalanan 12 yaşındaki kızı için de “Defne artık hastalığı atlattı. Sadece hap kullanıyor. O da bir ay sonra bitecek” diye konuştu.