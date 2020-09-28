Sinem Güven ile Berent Akdemir aşkının ilk karesi

Sinem Güven 2017’de Berent Akdemir ile aşk yaşamaya başlamıştı. Berent Akdemir o sırada İsveçli model Tove Kristina Johansen ile boşanma aşamasındaydı. Johansen bu gelişme üzerine eşinin sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği iddiasıyla 2 milyon TL’lik tazminat davası açtı.

Delil olarak Berent Akdemir ile Sinem Güven’in birlikte çekilen fotoğrafını gösterdi. Mahkeme, Akdemir’in 5 bin TL nafaka ödemesine hükmetti. Sinem Güven önceki gün sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaşıp altına ‘Mutlu aşk’ yazdı. Bu hareketi ‘dava sonuçlandı’ şeklinde yorumlandı.