Magazin Sinem Güven ile Berent Akdemir aşkının ilk karesi

Sinem Güven ile Berent Akdemir aşkının ilk karesi

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Sinem Güven ile Berent Akdemir aşkının ilk karesi

Berent Akdemir ile aşk yaşayan 1995 Miss Turkey Güzeli Sinem Güven ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı.

28 Eylül 2020, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Sinem Güven 2017’de Berent Akdemir ile aşk yaşamaya başlamıştı. Berent Akdemir o sırada İsveçli model Tove Kristina Johansen ile boşanma aşamasındaydı. Johansen bu gelişme üzerine eşinin sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği iddiasıyla 2 milyon TL’lik tazminat davası açtı.

Delil olarak Berent Akdemir ile Sinem Güven’in birlikte çekilen fotoğrafını gösterdi. Mahkeme, Akdemir’in 5 bin TL nafaka ödemesine hükmetti. Sinem Güven önceki gün sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaşıp altına ‘Mutlu aşk’ yazdı. Bu hareketi ‘dava sonuçlandı’ şeklinde yorumlandı.

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