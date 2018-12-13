1992 Türkiye eski güzeli Özlem Kaymaz, yıllardır 'Nager Sendromu' hastası olan oğlu Daniel için mücadele ederken; 1995 Miss Turkey birincisi Sinem Güven'in de kızının hastalığı nedeniyle zor günler geçirdiği ortaya çıktı.

Saklambaç'ta yer alan habere göre; eski manken, bir süre önce kansere yakalanan 9 yaşındaki kızı Defne'nin hastalığının ortaya çıkmaması için özen gösterdi. Ancak Güven, 2015'te 10 yıllık evliliğini bitirdiği Murat Ersönmez'den olan kızının önceki gün paylaştığı videosunu görünce çok duygulandı.

Güven, bu videoyu da diğer kanser hastalarına umut olması için hesabında paylaştı. Kemoterapi nedeniyle saçları dökülen 9 yaşındaki Defne ise videodaki şu sözleriyle cesur yüreğini gözler önüne serdi:

'BEN ÇOK GÜÇLÜYÜM...'

"Ben çok güçlüyüm. Kanseri yendim. Şimdi saçlarım yok ama yine çıkacak biliyorum. Kendimi seviyorum ve kendime inanıyorum." Paylaşımına kansere yakalanan Instagram fenomeni Lea Elui'yi etiketleyen Defne, "Benim gibi siz de kanseri yenebilirsiniz" mesajı verdi. Sinem Güven de kızının videosunu paylaşıp altına "İyi ki beni seçmişsin. Varlığın için Allah'a şükürler olsun. Bütün ömrüm seninle olsun" yazdı.

Sinem Güven







