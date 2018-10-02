Sinem Kobal: Evliliğe bin kez şükür

Sinem Kobal, "Evlilik hayatında nasıl bir dönemdesin?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Her şeyin daha da güzelleştiği, aşkın emekle harmanlandığı, aile olmanın mutluluğunu ve huzurunu hissettiğim bir dönemdeyim. Bin şükür.”

*Kenan İmirzalıoğlu ile 2 yıl önce dünyaevine giren Sinem Kobal, bir süredir yeni bir proje haberiyle gündeme gelmiyor. Sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşım yapan Sinem Kobal’ın yeni fotoğraflarını beğenen takipçileri de sürekli çiftten bebek beklediklerini yazıyor. Özellikle Şükran Ovalı’nın da adını vererek ‘bebek için kariyer bahanen de kalmadı’ şeklinde yorumlarda bulunan takipçileri çiftten gelecek müjdeyi bekliyor.

PROJEYİ ELİNDEN KAÇIRDI

Kenan İmirzalıoğlu’yla evlendikten sonra ücretine zam yapan Sinem Kobal, iddiaya göre 1 milyon lira istediği için ‘Romantik Komedi 3’ filminin kadrosundan çıkarılmıştı.





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