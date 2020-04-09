Sinem Kobal listeyi şoförüne verdi
Haftalardır dışarı adım atmayan Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal'ın market alışverişini şoförü yaptı. Hakan Kırarslan / POSTA
09 Nisan 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına karşı 'Evde Kal' çağrısına uyuyor. Haftalardır dışarı adım atmayan çift market alışverişini şoförlerine yaptırdı. Çiftin şoförü, Sinem Kobal’ın verdiği listeyi kısa sürede tamamlayıp aracın bagajına doldurdu. Alışveriş torbalarında bol miktarda kolonya ve dezenfektan dikkat çekti.