Sinem Kobal pistte, Kenan İmirzalıoğlu masada

Sinem Kobal kuzeni Can Serbay Derece'nin düğün törenine eşi Kenan İmirzalıoğlu ile katıldı.

31 Ağustos 2019, Cumartesi 10:32 Son Güncelleme:
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Sinem Kobal pistte, Kenan İmirzalıoğlu masada

Ünlü çift törende nikah şahitliği de yaptı.

Sinem Kobal düğünde yerinde duramadı. Akrabaları ile halay çekti, pop müzik parçalarında coştu.

Dans pistinde kendisine eşi değil, kuzeni Can Serbay Derece eşlik etti.

Kenan İmirzalıoğlu masada kayınvalidesi ve kayınpederi Nuray-Mehmet Kobal'la koyu bir sohbete daldı. 

Öte yandan oyuncu çift Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çiftler arasında yer alıyor.


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