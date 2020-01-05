2020 yılının ilk paylaşımını yapan Sinem Kobal, seksi hali ile beğenileri kazandı. Esra Erol’un da beğenisini emoji ile gösterdiği fotoğrafa Belçim Bilgin de kalp bıraktı.

Birçok hayranının iltifatlarda bulunduğu Sinem Kobal, güzelliği ile övgüler aldı.

- Su görse utanır.

- Gölgeni dünyaya değişmem.

- Kadın deyince aklıma Sinem Kobal geliyor.

- Allah'ım Ne kadar hoş bir güzellik.

- Tablo gibisiniz duru ve güzel.

İşte Sinem Kobal'ın paylaştığı siyah beyaz ve çok seksi pozu

“Melek yüzlü, düş perisi” yakıştırmaları yapılan oyuncuya bazı hayranları ise “Kalplerimizin Selenası’sın” diye yorum yaptı. Kobal'ın fotoğrafı 100 binin üzerinde beğeni aldı.



