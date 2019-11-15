Sinem Kobal'dan arkadaşına öğle yemeği

Sinem Kobal, önceki gün Beşiktaş’ta görüntülendi.

15 Kasım 2019, Cuma 08:35 Son Güncelleme:
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Sinem Kobal'dan arkadaşına öğle yemeği

Sinem Kobal önceki gün cam yemek kabıyla Beşiktaş’ta bir binaya girerken görüntülendi. Sinem Kobal “Arkadaşımı ofisinde ziyarete geldim. Ona öğle yemeği olarak mercimek salatası hazırladım” dedi.

'Kenan el lezzetime bayılıyor'

“Güzel yemek yapar mısınız?” sorusuna da şu cevabı verdi:

“Evet mutfakta iyiyim. Kenan el lezzetime bayılıyor"

Müge Dağıstanlı/ POSTA


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