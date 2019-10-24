Sinem Kobal'dan aşk pozu
Sinem Kobal Instagram'dan Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte çekindiği bir fotoğrafını paylaştı. Siyah beyaz olarak paylaştığı fotoğrafı takipçileri yorum yağmuruna tuttu
Sinem Kobal, Instagram hesabından Kenan İmirzalıoğlu birlikte oldukları siyah beyaz bir fotoğraf paylaştı. Kobal paylaşımına ingilizce 'aşk' notunu düştü. Sinem Kobal'ın paylaşımına takipçilerinden adeta yorum yağdı.
Güzel oyuncunun bu fotoğrafı takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı. Yorumlarda ünlü çiftten bebek isteyen takipçilerinin çokluğu da dikkatlerden kaçmadı
Hayranlarının bir isteği var!
Sinem Kobal'ın takipçileri tarafından çok beğenilen fotoğrafının altına "bebek yapın" mesajları atıldı.
İşte o mesajlar:
- O kadar guzelsiniz ki, Allah bozmasın. İkinizi de çok seviyoruz. İnşallah sizin de bebeğiniz olur da onu da severiz.
- Artık bir çocuk yapın ya. Kenan 50 yaşında mı baba olacak ?
- Bence artık bebek de olmalı.
- Bu resme bir bebek müjdesi yakışır bence.
- Sizin bebekleriniz olmalı, maşallah.
- Bence şu ünlü camiasında birbirine en yakışan ve aşkı en doğal olan çift sizsiniz. 41 kere maşallah. Bu iki güzel insandan nasıl güzel bebekler olur ya hadi ama...
- Artık bir çocuk yapın mutluluğunuz daim olsun
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