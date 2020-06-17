Sosyal medyayı çok fazla kullanmayan ve eşi Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili oldukça sınırlı sayıda paylaşım yapan Sinem Kobal'dan çok özel bir paylaşım geldi.

Sinem Kobal, bugün 46. yaşına giren eşi Kenan İmirzalıoğlu’nun doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutladı. Kobal, fotoğrafa “İyi ki doğdun sevgilim” notunu düştü.

Kesenin ağzını açtı

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Marmaris'te tatil yapıyor. İmirzalıoğlu 5 aylık hamile olan eşi Sinem Kobal’ın huzurlu ve sakin bir tatil yapması için kesenin ağzını açtı.

Kenan Marmaris-Selimiye’deki Fıska Boutique Hotel’in 2 odasını 45 günlüğüne kapattı. Toplam 55 bin TL olan ücreti peşin ödedi.







