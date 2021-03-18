Sinem Kobal'dan dikkat çeken paylaşım! Beğeni yağmuruna tutuldu
Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu evliliklerini kızları Lalin ile taçlandıran Sinem Kobal, Instagram paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
18 Mart 2021, Perşembe 20:13 Son Güncelleme:
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Kızı Lalin'i kucağına aldıktan sonra kısa sürede eski formuna kavuşan Sinem Kobal yaptığı paylaşımlarla hayranlarının beğenisini kazanmaya devam ediyor. Oyuncu son olarak siyah-beyaz bir karesini Instagram'dan paylaştı. Instagram hesabında 5 milyon 800 bin takipçisi bulunan Sinem Kobal yeni paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. 33 yaşındaki güzel oyuncunun yeni pozu, sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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