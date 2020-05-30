Sinem Kobal’dan yeni paylaşım

Dört yıl önce Cunda’da görkemli bir düğünle evlenen Sinem Kobal - ve Kenan İmirzalıoğlu çifti, bebek heyecanı yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda hamilelik haberiyle hayranlarını sevindiren Sinem Kobal'dan yeni bir paylaşım geldi. Instagram hesabından siyah beyaz fotoğrafını paylaşan Kobal'a takipçileri övgüler yağdırdı.

“Evet kız babası oluyorum"

Beş ay sonra baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu “Evet kız babası oluyorum. Sinem de ben de çok mutlu ve heyecanlıyız” diyerek haberi doğrulamıştı.

Üzerine titriyorlar

Kanal D'de yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programının haberine göre, Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal'ın bir dediğini iki etmezken; İmirzalıoğlu'nun ailesi de gelinleri Sinem’in üzerine titriyor.

Sinem Kobal’ın sağlıklı beslenmesi için her şeye dikkat eden Kenan İmirzalıoğlu’nun annesi; dalından meyve ve sebzeleri gelini için elleriyle toplayıp adreslerine gönderiyor.





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