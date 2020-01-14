Sanatçı Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani sade bir törenle evlendi. Çiftin nikahtan sonra verdiği davette davetliler arasında Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal da vardı. Sinem Kobal gecede derin göğüs ve bacak dekolteli yeşil saten bir elbise giydi. Kıvırcık saçlarıyla da şıklığıyla göz dolduran Sinem Kobal fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Kobal'ın kıvırcık saçları takipçileri tarafından çok beğenildi.

Sinem Kobal bu saçlarıyla Shakira'ya benzetildi.

İşte o yorumlar:

- Shakira'ya benzeten ben miyim?

- Bir an Shakira zannettim.

- Saçlarınız ve elbisenin rengine bayıldım.

- Shakira sandım seni ya.

- Her şey yakışıyor maşallah.

- Çok beğendim bu modeli sizde.

- Allah'ım bu ne güzellik, bakmalara doyamıyorum.

- Shakira'nın ikizi olmuş resmen, harika...

"Sinem'i üşütmeyelim"

Davet öncesinde gazetecilerin sorularına cevap veren Kenan İmirzalıoğlu 'Çifte tavsiyelerde bulundunuz mu?' sorusuna "Tavsiyeler kısmına daha gelmedik. Düğünü bir yapalım o sonrasında..." yanıtını verdi. Kenan İmirzalıoğlu daha sonra 'Sinem'i üşütmeyelim...' diyerek eşi ile birlikte mekana girdi.





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