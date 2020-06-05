Sinem Sıla Doğu: Bakım yaptırırken sağlığınızdan olmayın

Sağlıklı ve doğru bir cilt bakımı hakkında tavsiyelerde bulunurken, hijyene dikkat edilmesi gerektiğini belirten Doğu; "Herkesin bu dönemde kurallara uymasıyla bu dönemi en sağlıklı şekilde atlatacağımızı düşünüyorum. Her bakımlı kadın güzeldir. Kendini özel hissetmek isteyen tüm kadınların vazgeçilmez markası olarak farkımızı bu dönemde de ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı. Doğu konuyla ilgili şu bilgileri aktardı:

"Yüzünüzle çok oynamayın"

Yüzümüzle çok oynamak zaten yağlanmayı arttırıyor, ayrıca sivilceye de neden oluyor. Kısacası cilde zarar verebiliyor. Aynı zamanda zaten corona virüs döneminde zaten elimizi yüzümüze götürmemiz gerekiyor. Bunu işin uzmanları da özellikle belirtiyor.

Başta yüz olmak üzere sağlıklı bir cilt için klasik el sabunları ve sıvı sabunlardan ziyade eczanelerde bulunan cilt onarıcı özel sabunlar, nemlendiriciler tercih edilebilir.

"Hijyen konusuna çok dikkat edilmeli"

Gerek kuaförler, güzellik merkezleri, SPA, sauna merkezleri gibi dışarıdan herkesin girebildiği yerlerde özellikle hijyen konusuna çok dikkat edilmeli. Temizliğinden emin olduğunuz yani güvenebileceğiniz işletmelere gitmeniz çok önemli. Gittiğiniz her yerde temizlikle ilgili soruları işletme sahibine sormaktan çekinmeyin.

Aklınıza yatmayan, şüphe uyandıran yerlerden uzaklaşmak yararınıza olabilir. Sosyal mesafe, maske kullanımını zaten işin uzmanı doktorlar da her gün dile getiriyor. Bu konuda herkesin yeterince hassasiyet gösterdiğini umut ediyorum.