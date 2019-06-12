Evlilik programıyla adını duyuran Sinem Umaş, köpeklerine kemik kaynattığı sırada düdüklü tencere patladı.

Kolları ve bacakları yanan Sinem, 'Köpeklere kemik kaynatayım dedim. Düdüklü tencere patladı üzerime. Ölüyorum acıdan' notuyla fotoğraflarını paylaştı

SİNEM UMAŞ KİMDİR?

1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sinem Umaş, 2004 yılında yayınlanmaya başlayan Gelinim Olur Musun?, yarışmasına katıldı.

Yarışmanın damat adaylarından Ata Türk ile çalkantılı bir beraberlik yaşayan Sinem Umaş, Kaynana Semra ile yaşadıkları tartışmalarla hafızalarla yer edinmişti.

Yarışmanın en popüler gelin adayı, yarışmaya katıldığı dönemde Açık Öğretim Lisesi'nde okuyordu. Annesi ve babası ayrıldıktan sonra annesi bir başkasıyla evlenmiş ve yurt dışına gitmişti.

Damat adayı Ata'yla olan yakınlaşması yüzünden kaynana Semra Türk ile yıldızı bir türlü barışmayan genç kız, yarışmaya adeta damgasını vurmuştu.

Trabzonspor’da top koşturan futbolcu Bahadır Davran ile bir dönem aşk yaşayan Sinem Umaş, son olarak İşte Benim Stilim yarışmasıyla gündeme gelmişti.

Sinem Umaş ayrıca, tarzında yaptığı radikal değişiklikle de magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti.



