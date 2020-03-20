Bir döneme damga vuran 'Gelinim Olur musun?' yarışmasıyla tanınan, Semra Kaynana'nın olaylı gelini Sinem Umaş yine gündem oldu. İnsanların evde kalmasından rahatsız olan Umaş, bu rahatsızlığını attığı tweetle dile getirdi:

Şiştim gerçekten corona virüs muhabbetinden. Bu kadar büyütülmez ki? İşler durdu 1 haftadır tek kuruş kazanamıyoruz kiralar, doğal gazlar nasıl ödenecek? Yaşlıların yüzde 14'ünü öldüren bir virüs bir çok kişinin iflas etmesine sebep olacak! Benim için 7 gün büyük kayıp...

Sinem Umaş'ın yaptığı bu yorum sosyal medyada olay oldu ve büyük tepki aldı. Umaş ardından ise kendini şöyle savundu:

Kimse gelip duyar kasmasın burada gripten ayda sene de kaç tane yaşlı ölüyor girip bir bakın! Artık her geçirdiğimiz grip ağır geçiyor gençler bile zor ayağa kalkıyor. Sorumsuzca beslenmene dikkat etmeden yaşarsan böyle hastalıklarda risk altına girersin.











