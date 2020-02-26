Sinem Ünsal: Beni doktor zannediyorlar

Fox TV'de yayınlanan 'Mucize Doktor' dizisinde 'Nazlı karakterine hayat veren oyuncu Sinem Ünsal, Blendax markasının yeni reklam yüzü oldu. Geçtiğimiz gün düzenlenen lansmana Petek Ertüre, Pelin Kaya ve Mert Vidinli gibi birçok ünlü isim katıldı. Gelen tepkilerden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Sinem Ünsal, "Daha önce birçok projede yer almıştım ama bu proje benim için çok güzel bir basamak oldu" ifadelerini kullandı.

"Dizideki karakteriniz gerçek hayatta nasıl karşılanıyor?" sorusuna Ünsal, şöyle yanıt verdi:

'İlaçlarını soranlar oluyor'

Beni gerçekten doktor zannedenler oluyor. Gerçek bir hastanede çalıştığımız için oradaki gerçek hastalarda şikayetlerini söylüyor. Tatlı tatlı diyaloglara sebep oluyor. Ağrılarını anlatanlar, ilaçlarını soranlar oluyor.

Sinem Ünsal geçtiğimiz yıl da Tv8 ekranlarında yayınlanan 'Kızım' dizisinde rol almıştı.

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