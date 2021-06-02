Kültür & Sanat Sinema salonlarının açılışı ertelendi

Sinema salonlarının açılışı ertelendi

Kültür & Sanat

Sinema salonlarının açılışı ertelendi

1 Haziran'da yüzde elli kapasiteyle ve bir koltuk dolu, bir koltuk boş şeklinde açılacağı açıklanan sinema salonlarının açılışı 1 Temmuz'a ertelendi.

02 Haziran 2021, Çarşamba 17:32 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan detaylarda; "Nargile salonları, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafeler, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu ve spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ve tematik parklar 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında kapalı kalmaya devam edecek.'' sözlerine yer verilmişti.

Son Kabine'den çıkan karar ve genelgede yer alan detaylara göre 1 Haziran'a kadar kısıtlamalar sürecekti. Yayımlanan genelgeyle sinema salonlarının çalışma saatleri netleşti. Buna göre:Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

TEMMUZ'A ERTELENDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucunda sinema salonlarının faaliyetlerine dair kısıtlamanın bir süre daha devam etmesine karar verilerek sinema salonlarının faaliyetlerine 01 Temmuz 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağının belirtildiği öne sürüldü.

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