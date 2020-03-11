Sinemalarda önce 3 koltuk boşluk bırakıldı, sonra kepenkler kapatıldı

İtalya Sağlık Bakanlığı dün, ülkede 10 bin 149 koronavirüs vakasının tespit edildiğini, bunlardan 1004'nün iyileştiğini, 631 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı. Dün itibariyle ülke genelinde karantina çalışmaları uygulanacağı açıklanırken, kültür sanat etkinliklerinin durumdan etkilenmesi kaçınılmaz olurdu. İtalya'da sinemalar, koronavirüsün yayılmasının hız kazamasıyla birlikte yüzde 30'luk bir kapasiteyle çalışmaya başladı, ancak sinemaseverler yine salonlara gitmeyi bırakmadı. Bunun yerine ilginç bir çözüm üreten İtalyan sinemaları, koltuklar arasında 3 kişilik boşluk bırakmaya başladı. İşletmeciler 3 koltukta bir, koltuk arkalarına 'oturulabilir yer' yazısı yapıştırdı.

Bir metre boşluk

Screen Daily'de yer alan habere göre acil durum önerilerinde de izleyicilerin arasında en az bir metre mesafe olması öneriliyordu. Bu uygulama da yerini tamamen 'dükkanları kapatmaya' bıraktı. İtalya'da sinemalar, 3 Nisan'a kadar kapalı kalacak. Öte yandan geçtiğimiz hafta İtalya’daki toplam gişe hasılatı bir önceki haftaya kıyasla yüzde 79’luk düşüş yaşayarak 504 bin dolara gerilemişti.

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