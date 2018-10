Sinemaseverlere müjde: Filmekimi başlıyor!

5 Ekim Cuma akşamı başrollerini Lady Gaga ile Bradley Cooper’ın paylaştığı Bir Yıldız Doğuyor filmiyle açılacak. Oscar ödüllü yönetmen ve yazar Alfonso Cuarón'un çok beklenen ve Netflix’te gösterime girecek filmi Roma/Rome ise Türkiye’de ilk defa Filmekimi’nin kapanış filmi olarak 15 Ekim Pazartesi günü izleyici ile buluşacak.

Filmekimi, 5-14 Ekim tarihlerinde İstanbul’da 10 gün sürecek bir maratonla devam edecek ve 11-16 Ekim’de Ankara’da, 18-23 Ekim’de ise İzmir’de sinemaseverlerle buluşacak.

Filmekimi programına yoğun ilgi

Biletlerinin satışa çıktığı 29 Eylül’den bugüne yoğun ilgi ile karşılaşan Filmekimi programına birçok seans eklendi. Ödüllü filmlerin yanı sıra, başrolünde Nicolas Cage’in efsaneleştiği fantezi-korku-aksiyon Mandy, Kiril Serebrennikov’un 1980’lerde Sovyetler Birliği’nde rock kültürünün doğuşunu da filmi Yaz / The Summer, oyunculuğuna hayran olduğumuz Ethan Hawke’un yönettiği Blaze, Terry Gilliam’ın yapımı 30 yıl süren Adam Driver’lı filmi Don Kişot’u Öldüren Adam / The Man Who Killed Don Quixote, ünlü fotoğraf sanatçısı Richard Billingham’ın kendi gençliğini anlattığı filmi Ray & Liz ve yönetmen Ryusuke Hamaguchi’nin birbirine son derece benzeyen iki adama âşık olan bir kadının hikâyesini anlattığı Asako 1&2 ve daha niceleri Filmekimi’nde…

Ayrıca 2016’da Oscar’a aday olan Mustang ile tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken Deniz Gamze Ergüven’in Hollywood’da Halle Berry ve Daniel Craig’le çektiği yeni filmi Kings de Filmekimi’nde sinemaseverlerle buluşuyor.

İstanbul’da hafta içi gündüz seansları sadece 10 TL

Sinemaseverlerin merakla beklediği Filmekimi’nin hafta içi gündüz seansları biletleri sadece 10 TL’ye satılıyor.

Filmekimi İstanbul gösterimlerinin hafta içi gündüz seansları (11.00, 13.30, 16.00) sadece 10 TL. Hafta içi 19.00 ve hafta sonu seansları (11.00-13.30-16.00-19.00) tam 25 TL, indirimli 15TL, tüm 21.30 seansları ise 25 TL.

Ankara ve İzmir’de ise tüm seanslar tam 18 TL, öğrenci 15 TL.