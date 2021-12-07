‘Sinestezi Günlükleri’ sergisi sanatseverlerle buluştu

Sinestezi Günlükleri Sergisi sanatseverlerden beğeni topluyor. Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver'in öğrencisi olan Kemal Arslan, 1997 yılında geçirdiği hastalıktan sonra klasik müzik ve resim sanatına daha fazla mesai harcadı. İlkokul yıllarından beri tutkuyla yaptığı resimlerini, okuduğu kitaplar ve bilinçaltı teknikleriyle harmanladı.

80’DEN FAZLA ESER İLK KEZ SERGİLENECEK

Arslan sergisinde, Cumhuriyeti’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, Türk müziğinin önemli isimlerinden Zülfü Livaneli’yi, Klasik Batı müziğinin önde gelen bestecilerinden Mozart ve Beethoven’ı çağdaş Türk şiirinin ustası olan Nâzım Hikmet Ran’ı ve daha birçok ünlü ismi yorumladığı eserler yer alıyor.

ANADOLU KÜLTÜRÜNE İMZA ATMIŞ USTALARA MİNNETLERİMİ SUNARIM

Arslan yaptığı konuşmada, “Bizlere varlıklı yaşam yerine var olmayı, özgür olmanın bir zorunluluk olduğunun bilincine ererek yaşamayı, tolerans- tevazu- empati ve özveri sahibi olmayı ve de sevginin paylaşıldıkça çoğaldığını öğretmeye çalışan tüm dünya bilim, felsefe ve sanat ustalarıyla, Anadolu kültürüne imza atmış eski ve hala yaşayan çok değerli ustalara minnet ve şükranlarımı sunarım” dedi.

SİNESTEZİ NEDİR?

Sinestezi, ‘’birleşik duyu’’ anlamına gelmektedir. Sinestezik kişilerde belirli bir duyunun uyarılması, olağanın dışında bir duyusal deneyimi tetikler: Örneğin; bir ses ya da müzik kesiti yalnızca işitilmekle kalmaz, aynı zamanda görülebilir, tadılabilir ya da dokunulabilir olur. Sinestezik kişiler bu etkilere öylesine alışmıştır ki, başkalarının da aynı deneyimleri yaşamadığını anladıklarında genellikle şaşırırlar. Bu tür deneyimler, hiçbir anlamda patolojik birer anormallik değildir; sadece istatistiksel açıdan sıra dışıdır.

Kemal Arslan’ın 80 yıllık birikimiyle oluşturduğu eserlerini, sanatseverler 5 Ocak’a kadar Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyaret edebilecek.

DHA