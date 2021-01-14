Hem yöresel hem de farklı lezzetler denemek isteyenler için sini köfte tarifi oldukça iyi bir seçenek. Sevdiklerinize hazırlamak için sini köfte tarifi arıyor ya da sini köftesi nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Sini köfte tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Sini köfte tarifi

Sini köfte malzemeleri

350 çiğ köftelik kıyma

4 su bardağı köftelik ince bulgur

2 yemek kaşığı un

1 rendelenmiş soğan

2 yemek kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

Yoğurmak için

Yeteri kadar su

İç harcı için

30 gram margarin

500 gram yağlı kıyma

3 soğan

1 su bardağı ceviz içi

Yarım su bardağı Antep fıstığı içi

Tuz

1 çay kaşığı karabiber ve yenibahar

Üzeri için

30 gram margarin

Frenk soğanı

Sini köfte yapılışı

Köftenin dış harcı için çiğ köftelik kıyma, ince bulgur, un, rendelenmiş soğan, kırmızı toz biber, tuz, karabiber ve yeteri kadar suyu bir kasede karıştırın. Köftenin iç harcı için, soğanların kabuğunu soyup kıyın. Kıymayı Bizim Yağ Margarinle hafifçe kavurun. Soğanı ekleyip kavurmaya devam edin. Karabiber ve yenibahar ile tatlandırın. Kıymayı ocaktan alıp iri kırılmış ceviz ve Antep fıstığını ekleyin. Harcı ılınmaya bırakın. Köftenin dış harcının yarısını Bizim Yağ Margarin ile yağlanmış 30-35 santim çapında bir tepsiye elinizle bastırarak yayın. Üzerine iç harcı ekleyip kaşığın tersiyle üzerini düzeltin. Kalan bulgurlu harcı üzerine ekleyip çok düzgün olacak şekilde kaşığın tersiyle düzleyin. Keskin bir bıçağı soğuk suya batırarak tepsideki köfteyi kare şeklinde kesin. Bizim Yağ Margarini hafifçe eritip köftenin üzerine sürün.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Köftenin yumuşak olması için fırından çıkardıktan sonra üzerine biraz su serpip tepsinin üstünü kapatın. Frenk soğanıyla süsleyerek sıcak servis yapın.



