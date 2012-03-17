Sınıfının satış kralı

Türkiye’de D segmenti modellerin en çok sevileni Passat yeni yüzüyle başarısını sürdürüyor. B7 kasa koduyla gelen araç tamamen yeni bir model değil. 6. Jenerasyon (B6) Passat’ı ağır bir makyaj operasyonuna tabi tutan Volkswagen, yeni teknolojilerini bu modele entegre etti. İkisi dizel biri benzinli olmak üzere üç farklı motor seçeneği ile satılan Passat, otomatik vitesi 1.4 litrelik TSI benzinli ve 1.6, 2.0 litrelik TDI dizel versiyonlarda sunuyor.

Tasarım

Yenilenmiş Passat’ın ön yüzü geçmiş modele göre iddialı değil… Aracın far tasarımında artık düz çizgilere yer verilmiş. Ayrıca yeni Passat LED gündüz farları ile birlikte geliyor. Fakat baz donanım olan Trendline’da sunulan farlar artık merceksiz ve görüntüsü ödenen paraya yakışmıyor. Ön kısımda büyüyen sis farları da hemen fark ediliyor. Klasik Passat şıklığındaki sedan formda herhangi bir değişiklik yapılmamış. Test aracımızın arka stop grubunda gördüğünüz ve şık görünen lamba grubu, Highline donanımla beraber LED desteğine de kavuşuyor. Aracın çeşitli yerlerinde kullanılan krom kaplamalar şıklığı arttıran bir etkiye sahip. Arka kısımda ise küçük kardeşi Jetta ile benzer çizgiler göze çarpıyor. Bagaj kapağı Volkswagen logosunun üzerine bastırılarak, içeriden bir düğmeyle veya anahtar üzerindeki kumanda ile açılabiliyor. VW Passat, 4769 mm’lik uzunluğuyla, Peugeot 508’den 2,3 cm, Opel Insignia’dan 6,1 cm, Renault Latitude’dan tam 12,8 cm daha kısa. Passat’ın 1820 cm’lik genişliği de rakiplerinin gerisinde. Passat, kullanıcılarına 565 litrelik büyük bir bagaj hacmi sunuyor.

İç mekan

Yenilenen Passat’ın iç mekanı olgun çizgilerle oluşturulmuş. Test aracımızdaki büyük ekranlı ses sistemi aracın orta konsolunu oldukça şık gösteriyor. Ayrıca buradan klima sistemini de takip edebiliyorsunuz. Dokunmatik olarak kumanda edilen sistemde Navigasyon özelliği olmaması ise büyük bir eksiklik. Ses sisteminin üzerindeki analog saat hoş bir detay olmasına rağmen konumu ve açısı itibariyle parlıyor. Okunabilirliği çok başarılı olan gösterge paneli, Passat’ın ağır havasına ayak uyduruyor. Üç kollu çok fonksiyonlu deri direksiyon simidi sportif duruyor ancak Passat’ta dört kollu daha oturaklı bir direksiyon simidi kullanılabilirmiş. Araç içerisinde birçok saklama gözü bulunuyor, kapı gözlerinin halı kaplı tabanı da Passat’ın yolcularına verdiği değeri gösterir gibi. Passat’ın geniş arka koltuklarının ortada olanı yatarak kol dayama ve bardaklık olarak görev yapabiliyor. Ayrıca koltuğun bu kısmından bagaja ulaşmak da mümkün… Makyajla beraber B6 kasada olan, alarm, lastik basınç kontrol sistemi, koltuk altı çekmece gibi bazı özelliklerin kalktığını veya versiyona göre sunulduğunu belirtmeliyiz.

Test aracımızda bulunan anahtarsız çalıştırma özelliği sayesinde anahtarınız cebinizdeyken Passat’ı çalıştırmanız mümkün.

Yenilenen Passat’la beraber eklenen donanımlardan biri otomatik park asistanı. Sistem vites kolunun yanındaki düğme ile devreye alınarak park yeri arıyor. Uygun yer bulunduğunda sesli ve görsel olarak sürücüyü uyaran Passat, direksiyon hareketlerini kendisi yaparak çoğu zaman mükemmel park ediyor. Sistemin rakiplerine oranla en büyük avantajı dikey olarak da park edebilmesi.

Motor

Bundan 15 öncesinde VW Passat’ta 1.4 litrelik bir motor kullanılacağı kimin aklına gelirdi ki! Küçük hacimden büyük güçler çıkaran motor furyasını başlatan VW, test aracımıza 1.4 litrelik TSI motoru yerleştirmişti. Kaputun altında ufacık cüssesiyle görev yapan ünite, turbo beslemesi sayesinde 5000 d/’de 122 hp güç üretiyor. 1500-4000 d/d aralığında üretilen 200 Nm torku sayesinde Passat gibi ağır bir aracı bile rahatlıkla taşıyan motor övgüyü hak ediyor. Bu motorun performans anlamında hayal kırıklığı yaşatabileceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bir buçuk ton ağırlığındaki Passat’ı 10.3 saniyede 100 km/s sürate çıkartan motorun ara hızlanmaları da tatmin edici. Bunda en büyük pay tabi ki çok hızlı bir şekilde vites değiştirebilen DSG şanzımanın payı büyük. 7 kademeli otomatik vites ekonomi yapmak isteyenlerinde en büyük yardımcısı. Passat testimizin sonunda 8,2 lt/100 km ortalama tüketim verisi elde etti. Otoyol yolculuklarında ise 90-100 km/s hızda hız sabitleyici kullanarak bu veriyi 5,5 lt/100 km civarına çekebildik.

Konfor ve yol tutuş

VW Passat denildiğinde pek çok kişinin aklına ilk gelen olgu ‘konfor’ oluyor. Aracın süspansiyon sistemi yoldan gelen darbeleri çok başarılı bir şekilde emerken, yapısı da sessiz. Koltuklarında gayet konforlu yolculuklar yapılan yeni Passat, iç mekanının sessizliği ile de beğenimizi kazandı. Aracın içerisinde yol ve rüzgar sesi neredeyse hiç duyulmuyor. TSI motor yüksek devir çevirmediği sürece son derece sessiz. VW yalıtım konusunda çok iyi iş çıkarmış. Passat, yolcularına her koltukta aynı konforu sunmayı başarıyor. Arka koltuklar cömert bir diz mesafesine sahip ve ergonomik açıdan çok başarılılar. Burada oturan yolcular için havalandırma kapakları unutulmamış.

Süspansiyonların çok başarılı darbe emişi aracın yol tutuşundan ödün verilmiş anlamına gelmiyor. Passat virajları hızlıca geçerken sürücüsünü hiç tedirgin etmiyor. Viraj limitlerini zorladığınızda ise standart sunulan ESP sistemi sayesinde Passat hemen yoluna giriyor. Bu arada biraz hızlı bir kullanım gerçekleştirdiğinizde, ön koltuk minderlerinin yetersiz yan desteği ortaya çıkıyor. Passat’ın yol tutuşu başarılı ancak direksiyon sistemi çok hızlı değil.

Güvenlik

Passat 2010 yılında makyajsız versiyonu (B6) ile girdiği EuroNcap çarpışma testinden 5 yıldız ile ayrıldı. Araçta sürücü, yolcu, yan ve perde hava yastıkları ile ESP sistemi standart olarak sunuluyor.

Yorum-Selim ERKEK

VW Passat’ın kendi segmentinde açık ara en çok satan model olmasına şaşırmamak gerekli. Tasarım açısından çok daha iyi modeller var ama Passat bu sınıf müşterisinin isteklerini çok iyi biliyor. Kullanımı zevkli, motorları ekonomik ve yolculuk etmek çok konforlu. Otomatik park asistanı ve şerit takip asistanı gibi teknolojik donanımlara sahip modelde benim canımı sıkan tek nokta orta konsoldaki basit bilgi ekranı. VW Türkiye’nin bu sistemi acilen Navigasyon ile desteklemesi lazım. Şu hali ile bu büyük renkli ekranın hiçbir özelliği yok. Bende en çok sessizliği ile iz bırakan modelin rakiplerine oranla en büyük avantajlarının başında ikinci el değeri geliyor. Satın alırken rakiplerinden daha fazla ödediğiniz modeli satarken de daha yüksek fiyatlardan veriyorsunuz. D segmenti araçların içerisinde en az zarar edeceğiniz ve en kolay satacağınız model bence Passat. Üstelik kullandığınız süre içerisinde de Passat yüzünüzü hep güldürecektir.

Teknik Özellikler Motor: 1.4 TSI Motor Hacmi: 1390 cc Silindir Adedi: 4 Maksimum Güç: 122 hp 5000 d/d Maksimum Tork: 200 Nm 1500-4000 d/d Performans 0-100 km/s Hızlanma 10,3 s Maksimum Hız: 205 km/s Frenler Ön: Disk Arka: Disk Yakıt Türü Benzin Yakıt Tüketimi Şehir İçi: 7,3 lt Şehir Dışı: 5,2 lt Karma: 6,0 lt Test: 8,2 lt Boyutlar Uzunluk: 4769 mm Genişlik: 1820 mm Yükseklik: 1470 mm Dingil Mesafesi: 2710 mm Bagaj Hacmi: 565 lt Yakıt Depo Kapasitesi: 70 lt Boş Ağırlık: 1473 kg Lastik Boyutu: 235/45 R17







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