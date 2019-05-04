Edinilen bilgiye göre olay, Şehit Harun Saltalı Ortaokulunda yaşandı. 56 yaşında ki öğretmen H.İ.Ö. Sınıfta ders esnasında bilgisayardan cinsel içerikli filmler izlediğine şahit olan öğrenciler, durumu diğer öğretmenlerine anlatınca rezalet ortaya çıktı.

Yapılan şikayet üzerine öğretmen H.İ.Ö. polis tarafından gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatan Kadirli Cumhuriyet Savcılığı 10 ayrı öğrencinin ve bazı öğretmenlerin ifadesini aldı.

Pedagoglar eşliğinde ifade veren öğrenciler, öğretmen H.İ.Ö'nün sınıfta yaptığı iğrençlikleri tek tek anlattı.

Öğrencilerin ifadelerinin ardından tutuklama istemi ile mahkemeye sevk edilen öğretmen H.İ.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İHA