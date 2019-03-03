Sınıfta ilişkiye girerlerken bir öğrenci de onları izlemiş!

28 yaşındaki evli öğretmen Brittany Zamora’nın “her gün sınır tanımaksızın” görüşmek istediği çocukla, bir sınıfta birlikte olduğu önceki duruşmada açıklanmıştı. Şimdi de bu olay sırasında bir başka öğrencinin onları izlediği ifşa oldu.

Bir başka zamanda da, diğer öğrenciler video izlerken, Zamora’nın öğrencisini istismar ettiği bildirildi. Ayrıca öğrenciyle öğretmen arasındaki mesajların detayları da ortaya çıktı.

İstismar edilen çocuk, öğretmeniyle birbirlerine “aşk notları” verdiklerini ifade etti. Birbirlerine telefonla yolladıkları çıplak fotoğrafları ve mesajları da ülke kamuoyuna duyurdu.

2018 yılının mart ayında yakalanan ABD’nin Arizona eyaletindeki Las Brisas Academy İlköğretim Okulu öğretmeni Zamora, hâlâ suçlu olduğunu kabul etmiyor.

250 bin dolar kefalet bedeliyle hapiste tutuluyor.