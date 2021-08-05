Sınıfta nargile içtiler! O görüntüye soruşturma açıldı
Düzce'de engelli öğrencilerin eğitim gördüğü anaokulunda okul müdürü ve öğretmenler sınıfta nargile içtikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.
05 Ağustos 2021, Perşembe 16:06 Son Güncelleme:
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Düzce Beyciler Mahallesi'nde bulunan ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Düzce Özel Eğitim Anaokulu Okul Müdürü Adnan Kırca ve öğretmenler bir sınıfta nargile içerken fotoğraf çektirip 'Dostlarla muhabbet' yazarak sosyal medyada paylaştı. Bir süre sonra sosyal medyadan fotoğrafları kaldıran Okul Müdürü Adnan Kırca, açıklama yapmadı.
Fotoğrafın sosyal medyada yayıldığını gören İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise konuyla ilgili idari soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada, "Bahsi geçen hususlarla ilgili olarak Müdürlüğümüz tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır" denildi.
DHA
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