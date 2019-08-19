Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'a ulaştı

19 Ağustos 2019, Pazartesi 00:08
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Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'a ulaştı.

Kırıkhan ilçesine gelen komando birlikleri, buradaki hazırlıkların tamamlamasının ardından güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere doğru yola çıktı.

Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

AA

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