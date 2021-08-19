Türkiye Sınır didik didik aranıyor! Güvenlik en üst seviyede

Sınır didik didik aranıyor! Güvenlik en üst seviyede

Türkiye

Sınır didik didik aranıyor! Güvenlik en üst seviyede

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından Türkiye'ye olabilecek insan göçünü önlemek için sınırda güvenlik had safhaya çıkarıldı. Jandarma ve Özel Harekat polisleri kaçak geçişleri engellemek için aralıksız denetimlerini sürdürüyor.

19 Ağustos 2021, Perşembe 15:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Taliban’ın yönetimini ele geçirdiği Afganistan’dan olası bir göç dalgasının önüne geçilmesi için İran sınırında kaçak geçişlerin önlenmesi için yoğun güvenlik önlemi alındı. Tedbirlerin üst seviyeye çıkarıldığı sınırda jandarma ve Özel Harekat polisleri, kuş uçurtmuyor.

Sınır hattında PKK terör örgütüne hem de kaçak göçmenlere yönelik uygulama yapılıyor. Bölgede devriye görevi yapan ekipler, menfezler ve dere yataklarını didik didik arıyor. Güvenlik güçleri, gece de sınır hattında bölgeyi termal gece görüşlü kameralarla izliyor.

Bölge, havadan İHA, SİHA, dron ve helikopterlerle takip ediliyor.

Iğdır ve Ağrı’nın İran sınır hattında yapılan 144 kilometrelik modüler sınır güvenlik duvarı, teröristlerin ve kaçakların geçişini engelliyor. Bu arada, bir süre önce sınır hattı boyunca, 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk seyyar blok duvarların üzerine jiletli tel de çekildi.

DHA

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Bana ne? Sana ne?
Şirin Sever
Hakan Çelik
İyi ki THY var
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Masal gibi
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
ABD neden kaybetti?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
Banu Şen
Sadece sanayi değil turizmin de parlayan yıldızı: Kocaeli
Banu Şen
Erkut Can
Ateş düşmediği yeri de yakar
Erkut Can
Murat Gülderen
Otobüs kazalarını önleyen teknolojiler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Eski eşini atletle boğup polisi aradı: Gelin beni alın!