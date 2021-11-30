Milli Savunma Bakanlığı'ndan sınır hattındaki gelişmelere ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hatay'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.