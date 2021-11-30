Türkiye Sınırda kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı

Sınırda kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı

Türkiye

Sınırda kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Hatay'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi' denildi.

30 Kasım 2021, Salı 16:04 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan sınır hattındaki gelişmelere ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hatay'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

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