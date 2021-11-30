Sınırda kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Hatay'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi' denildi.
30 Kasım 2021, Salı 16:04 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan sınır hattındaki gelişmelere ilişkin yeni bir açıklama geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hatay'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.
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