Sınırda silah sesleri! Çatışma başladı

Kırgızistan-Tacikistan sınırında bir kamyon şoförüne sınır muhafızlarının ateş açması ile birlikte tırmanan gerilimde farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Haberlere göre, kamyonun hasar gördüğü olayda sürücü de yaralandı.

SINIRA TOPLAR YERLEŞTİRİLDİ

Kırgız sınır muhafızları ise, Tacikistan askerlerinin Damba ile Maksat köyleri yakınlarında görüldüğünü ve sınır karakoluna bir top yerleştirildiğini açıkladı. Kısa süre sonra yapılan bir diğer açıklamada ise, Kırgızlara ait araçlara taş atan Tacikistan vatandaşlarını dağıtmak için havaya ateş açıldığı belirtildi.

Rus Ria yayın organı, tansiyonun yükselmesi üzerine iki ülkeden yetkililerin bir araya geldiğini, sınır hattına ek devriye güçlerinin konuşlandırıldığını yazdı.

Sık sık gerilim yaşanan Kırgızistan-Tacikistan sınırı, yaklaşık 1000 kilometre uzunluğa sahip. Nisan 2021'de Goloynoy su dağıtım şebekesinin kontrolü nedeniyle çıkan kavga kısa sürede silahlı çatışmaya dönmüş, neredeyse 60 asker ve sivil hayatını kaybetmişti.

Haziran ayında ise Kırgızistan tarafı güney komşusunun sınırı bir kilometre ihlal edip konteyner yerleştirdiğini duyurmuştu.