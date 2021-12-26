Dünya Sınırda silah sesleri! Çatışma başladı

Sınırda silah sesleri! Çatışma başladı

Dünya

Sınırda silah sesleri! Çatışma başladı

Orta Asya ülkelerinden Kırgızistan ve Tacikistan sınırında silah sesleri duyuldu. Yerel medya, sınır hattında bulunan Batken eyaletine bağlı Maksat köyünde Tacikistan askerlerinin bir Kırgız kamyon şoförüne ateş açtığını bildirdi.

26 Aralık 2021, Pazar 14:47 Son Güncelleme:
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Kırgızistan-Tacikistan sınırında bir kamyon şoförüne sınır muhafızlarının ateş açması ile birlikte tırmanan gerilimde farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Haberlere göre, kamyonun hasar gördüğü olayda sürücü de yaralandı.

SINIRA TOPLAR YERLEŞTİRİLDİ

Kırgız sınır muhafızları ise, Tacikistan askerlerinin Damba ile Maksat köyleri yakınlarında görüldüğünü ve sınır karakoluna bir top yerleştirildiğini açıkladı. Kısa süre sonra yapılan bir diğer açıklamada ise, Kırgızlara ait araçlara taş atan Tacikistan vatandaşlarını dağıtmak için havaya ateş açıldığı belirtildi.

Rus Ria yayın organı, tansiyonun yükselmesi üzerine iki ülkeden yetkililerin bir araya geldiğini, sınır hattına ek devriye güçlerinin konuşlandırıldığını yazdı.

Sık sık gerilim yaşanan Kırgızistan-Tacikistan sınırı, yaklaşık 1000 kilometre uzunluğa sahip. Nisan 2021'de Goloynoy su dağıtım şebekesinin kontrolü nedeniyle çıkan kavga kısa sürede silahlı çatışmaya dönmüş, neredeyse 60 asker ve sivil hayatını kaybetmişti.

Haziran ayında ise Kırgızistan tarafı güney komşusunun sınırı bir kilometre ihlal edip konteyner yerleştirdiğini duyurmuştu.

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