Türkiye Sınırda yoğun kar yağışı! Etkisini daha da artıracak

Sınırda yoğun kar yağışı! Etkisini daha da artıracak

Türkiye

Sınırda yoğun kar yağışı! Etkisini daha da artıracak

Edirne'nin Bulgaristan'a sınır olan köylerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırarak devam ediyor.

02 Şubat 2022, Çarşamba 22:31 Son Güncelleme:
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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde rakımı yüksek köylerde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, zaman zaman etkisini artırarak devam etti. Akşam saatlerinde daha da artan kar yağışı nedeniyle birçok köy beyaza büründü.


Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Kar yağışının gece saatlerinde şiddetini artırması bekleniyor.

EDİRNE (İHA)

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