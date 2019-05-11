Sınırdaki askere Anneler Günü sürprizi

Hakkari’nin Irak sınırında vatani görevini sürdüren askere "Anneler Günü" sürprizi yapıldı

11 Mayıs 2019, Cumartesi 19:00
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Sınırdaki askere Anneler Günü sürprizi

yaşayan anne Lale Oğuzhan, uçak ile Yüksekova ilçesine getirildi. Buradan helikopterle Irak sınırındaki Derecik ilçesine gelen Oğuzhan’ı, Kaymakam İdris Aslan ve askeri yetkililer karşıladı. Anne daha sonra oğlu Abdullah Oğuzhan’ın görev yaptığı Ketina Üs Bölgesi’ne götürüldü.

Sırtı dönük kulübede görevi başında bulunan Abdullah Oğuzhan, Kaymakam Aslan ve komutanlarına tekmil verdi. Kaymakam Aslan, nöbet tutan Oğuzhan ile bir süre sohbet etti. Ardından arkasını dönen asker annesini karşısında görünce büyük mutluluk yaşadı. Oğluna sarılan anne Lale Oğuzhan gözyaşlarına hakim olamadı.

AA

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