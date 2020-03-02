﻿﻿﻿﻿İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri engellememe kararı almasının ardından Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısının 117 bin 677 olduğunu söyledi.

Türkiye'nin kararını duyan mülteciler ise sınıra akın etti ve Yunanistan polisinin sert müdahalelerine rağmen sınırı geçme konusunda kararlı olduğunu gösterdi. Türkiye'nin Yunanistan sınırında Avrupa'ya geçmek için bekleyen göçmenler ile Yunan kuvvetleri arasında zaman zaman temaslar yaşanıyor. Gelen son dakika bilgisine göre Yunanistan sınırdan geçmek isteyen göçmeni sırtından vurarak hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Erdoğan: Bitti o iş

﻿﻿﻿Sivil Toplum Kuruluşları kabulünde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kapıları açınca telefon, telefon üstüne gelmeye başladı, 'Kapıları kapatın'...'Bitti o iş, artık kapılar açılmıştır. Şu anda sizler bu yükten nasibinizi alacaksınız' dedik." ifadelerini kullandı.







