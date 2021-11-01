Türkiye Sınırımızda bulunan ceset ekipleri harekete geçirdi! Su dolu hendekte bulundu

Sınırımızda bulunan ceset ekipleri harekete geçirdi! Su dolu hendekte bulundu

Türkiye

Sınırımızda bulunan ceset ekipleri harekete geçirdi! Su dolu hendekte bulundu

Van’ın Özalp ilçesinde, güvenlik amaçlı oluşturulan içi su dolan hendekte erkek cesedi bulundu. Ceset hendekten çıkarılırken ekipler, gizemli olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

01 Kasım 2021, Pazartesi 11:09 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye-İran sınırında güvenlik amaçlı oluşturulan hendekte erkek cesedi bulundu. Ekipler, ölen kişinin kimlik ve uyruğunun tespiti için çalışma başlatıldı.

Özalp ilçesinin İran sınırındaki Aşağı Turgalı Mahallesi'nde Tamer Aydın Hudut Karakolu’nda görevli askerler devriye gezerken, güvenlik amaçlı oluşturulan ve yağışlarla birlikte içi su dolan hendekte erkek cesedi buldu.

Sınırı geçmeye çalışırken düştüğü tahmin edilen kişinin cesedinin çıkarılması için bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hendekten çıkarılan ceset, Özalp Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Ölen kişinin kimlik ve uyruğunun tespiti için çalışma başlatıldı.


Yazarlarımızdan
Banu Şen
İzmir’in kalbi: Konak
Banu Şen
Hakan Çelik
Hayallerdeki SUV
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Anahtar
Rauf Tamer
Şirin Sever
Geçinmeye gönlün var mı?
Şirin Sever
Erkut Can
98’inci yılı kutlarken
Erkut Can
Murat Gülderen
Jüpiter manzaralı evler geliyor
Murat Gülderen
Murat Çelik
COVID–19 pozitifim
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Cumhuriyet’in ilan edildiği küçük ev…
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Düğün konvoyu terörü! Lüks araçlı magandalar cezasız kalmadı