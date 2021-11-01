Sınırımızda bulunan ceset ekipleri harekete geçirdi! Su dolu hendekte bulundu
Van’ın Özalp ilçesinde, güvenlik amaçlı oluşturulan içi su dolan hendekte erkek cesedi bulundu. Ceset hendekten çıkarılırken ekipler, gizemli olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.
01 Kasım 2021, Pazartesi 11:09 Son Güncelleme:
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Türkiye-İran sınırında güvenlik amaçlı oluşturulan hendekte erkek cesedi bulundu. Ekipler, ölen kişinin kimlik ve uyruğunun tespiti için çalışma başlatıldı.
Özalp ilçesinin İran sınırındaki Aşağı Turgalı Mahallesi'nde Tamer Aydın Hudut Karakolu’nda görevli askerler devriye gezerken, güvenlik amaçlı oluşturulan ve yağışlarla birlikte içi su dolan hendekte erkek cesedi buldu.
Sınırı geçmeye çalışırken düştüğü tahmin edilen kişinin cesedinin çıkarılması için bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hendekten çıkarılan ceset, Özalp Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.
Ölen kişinin kimlik ve uyruğunun tespiti için çalışma başlatıldı.
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